ЄС ініціював переговори із Белградом і Приштиною через заборону динара в Косові

Європейська комісія наступного вівторка, 19 березня, проведе новий раунд переговорів між представниками Сербії та Косова, щоб спробувати вирішити суперечку щодо заборони обігу сербського динара в північних косовських муніципалітетах.

Про це на брифінгу оголосив зовнішньополітичний речник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

За словами Стано, переговори з представниками Приштини й Белграда стануть продовженням останньої зустрічі наприкінці лютого після кризи, пов'язаної з обмеженням на використання динара в Косові.

"У вівторок спеціальний представник ЄС Мирослав Лайчак запросив головних переговірників, своїх основних колег, приїхати до Брюсселя для продовження дискусій", – сказав він.

Представник Єврокомісії додав, що на зустрічі були розглянуті деякі питання, і вона пройшла добре, але є ще питання, які потребують вирішення, і європейська дипломатія сподівається, що серби і косовари візьмуть участь у зустрічі, щоб вирішити кризу.

Нагадаємо, з 1 лютого уряд Косова заборонив банкам та іншим фінансовим установам у районах, населених сербами, використовувати динар.

Прем'єр Косова Альбін Курті відмовився скасовувати це рішення попри критику ЄС і США, і стверджував, що сербський динар технічно не був заборонений, і косовські серби у північних муніципалітетах все ще можуть тримати цю валюту.

У лютому тисячі сербів у Косові вийшли на протест через заборону використовувати сербський динар у районах їхнього проживання, що стало причиною останньої кризи у відносинах між Сербією і Косовом.