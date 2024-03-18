ЕС предупредил Косово и Сербию, что их евроинтеграция находится под угрозой

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с заявлением накануне годовщины подписания Охридского соглашения между Косово и Сербией, в котором выразил сожаление, что обе стороны не выполняют своих обязательств, и предупредил о рисках для евроинтеграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опубликованный 17 марта текст заявления.

В понедельник исполняется первая годовщина соглашения, которое Косово и Сербия заключили в Охриде. Соглашение и имплементационное приложение к нему должны были проложить путь к нормализации отношений между двумя странами.

"Впервые во время диалога при содействии ЕС стороны договорились о четких параметрах, которые определяют траекторию процесса нормализации их отношений. Это Соглашение и его имплементация четко покажут, что будущее обоих партнеров – в Европейском Союзе", – говорится в заявлении Борреля.

Однако с тех пор между Приштиной и Белградом неоднократно вспыхивала напряженность.

"Досадно, что, несмотря на многочисленные усилия ЕС и международного сообщества, и Косово, и Сербия пока что достигли очень ограниченного прогресса в выполнении обязательств, которые они взяли на себя по соглашению", – говорится в заявлении Борреля.

ЕС неоднократно напоминал, что Соглашение является обязательным к исполнению в полном объеме в соответствии с международным правом. Таким образом, любое невыполнение не только ставит под угрозу европейскую интеграцию сторон, но и наносит ущерб их репутации как достойных доверия и надежных партнеров, подчеркнул Боррель.

"И для Косово, и для Сербии пришло время разорвать нынешний порочный круг кризисов и напряженности и перейти к новой – европейской – эре...Мы ожидаем, что лидеры Косово и Сербии продемонстрируют ответственность, видение и лидерство, достигнув прогресса в реализации без дальнейших проволочек", – подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Недавно ЕС пришлось инициировать новый раунд переговоров между представителями Сербии и Косово, чтобы попытаться решить спор о запрете обращения сербского динара в северных косовских муниципалитетах.

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