Спецпосланець США відвідав Чорногорію для підтримки її вступу до ЄС

Спецпредставник Держдепу США Габріель Ескобар відвідав Чорногорію в понеділок, щоб підтримати її прагнення приєднатися до Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами спеціального посланця Сполучених Штатів з питань Західних Балкан, Чорногорія має бути наступною в черзі на вступ до ЄС.

"У нас немає жодних сумнівів... Стратегічна мета цієї країни – стати повноправним членом Євросоюзу", – сказав Ескобар після переговорів з прем'єр-міністром Мілойко Спаїчем.

Він зазначив, що розширення ЄС стало реальністю після широкомасштабного російського вторгнення в Україну, що змусило офіційних осіб США та ЄС більш активно намагатися вивести шість країн Західних Балкан з-під впливу Кремля.

Спецпредставник Держдепу наголосив, що потрібно зробити так, щоб Чорногорія залишилася наступним кандидатом та наступним членом Євросоюзу.

"Мій аргумент для ЄС: якщо ви бачили, як Чорногорія поводилася в НАТО, що було дуже позитивним, можете очікувати, що Чорногорія стане наступним членом Євросоюзу", – резюмував Ескобар.

Раніше у керівній партії Чорногорії Рух "Європа зараз" (Pokret Evropa sad, PES) стався розкол, коли заступник голови PES, а разом із тим – президент країни Яков Мілатович подав у відставку з усіх партійних посад і вийшов з партії.

Є підстави вважати, що до розколу призвели симпатії до просербських та проросійських рухів.

Наслідком цієї кризи може стати корекція зовнішнього курсу Чорногорії, йдеться в статті редакторки порталу "Балканський оглядач" Наталі Іщенко Чорногорський розкол: як конфлікт у партії влади дає шанс "друзям РФ".

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