Спецпосланник США посетил Черногорию для поддержки ее вступления в ЕС

Спецпредставитель Госдепа США Габриэль Эскобар посетил Черногорию в понедельник, чтобы поддержать ее стремление присоединиться к Евросоюзу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам специального посланника Соединенных Штатов по вопросам Западных Балкан, Черногория должна быть следующей в очереди на вступление в ЕС.

"У нас нет никаких сомнений... Стратегическая цель этой страны – стать полноправным членом Евросоюза", – сказал Эскобар после переговоров с премьер-министром Милойко Спаичем.

Он отметил, что расширение ЕС стало реальностью после широкомасштабного российского вторжения в Украину, что заставило официальных лиц США и ЕС более активно пытаться вывести шесть стран Западных Балкан из-под влияния Кремля.

Спецпредставитель Госдепа подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы Черногория осталась следующим кандидатом и следующим членом Евросоюза.

"Мой аргумент для ЕС: если вы видели, как Черногория вела себя в НАТО, что было очень положительным, можете ожидать, что Черногория станет следующим членом Евросоюза", – резюмировал Эскобар.

Ранее в правящей партии Черногории Движение "Европа сейчас" (Pokret Evropa sad, PES) произошел раскол, когда заместитель председателя PES, а вместе с тем – президент страны Яков Милатович подал в отставку со всех партийных должностей и вышел из партии.

Есть основания полагать, что к расколу привели симпатии к просербским и пророссийским движениям.

Следствием этого кризиса может стать коррекция внешнего курса Черногории, говорится в статье редактора портала "Балканский обозреватель" Натальи Ищенко Черногорский раскол: как конфликт в партии власти дает шанс "друзьям РФ".

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