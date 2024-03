Президент ПАРЄ засудив останню російську атаку на Одесу

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос у зв’язку з останньою атакою РФ на Одесу заявив, що Москва буде притягнута до відповідальності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я рішуче засуджую атаку безпілотників на Одесу минулої ночі, яка призвела до жертв і руйнувань. Росія буде притягнута до відповідальності за всі злочини, які вона скоїла в Україні", – заявив президент ПАРЄ у своєму Twitter (X).

I strongly condemn the drone attack on Odesa last night, which caused injuries and destruction. Russia will be held accountable for all the crimes it committed in Ukraine.@GoncharenkoUa