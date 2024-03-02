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Президент ПАРЄ засудив останню російську атаку на Одесу

Субота, 2 березня 2024, 14:16

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос у зв’язку з останньою атакою РФ на Одесу заявив, що Москва буде притягнута до відповідальності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я рішуче засуджую атаку безпілотників на Одесу минулої ночі, яка призвела до жертв і руйнувань. Росія буде притягнута до відповідальності за всі злочини, які вона скоїла в Україні", – заявив президент ПАРЄ у своєму Twitter (X).

Глава МЗС Дмитро Кулеба після чергового російського обстрілу Харкова, Одеси та Сумської області закликав Захід замінити формулу "стільки, скільки потрібно" на "так швидко і стільки, скільки потрібно".

У ніч на суботу росіяни вдарили по Одесі "Шахедами, спочатку повідомляли про двох загиблих, пізніше з під завалів дістали тіло трирічної дитини.

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ПАРЄ Війна з РФ