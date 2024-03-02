Президент ПАРЄ засудив останню російську атаку на Одесу

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос у зв’язку з останньою атакою РФ на Одесу заявив, що Москва буде притягнута до відповідальності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я рішуче засуджую атаку безпілотників на Одесу минулої ночі, яка призвела до жертв і руйнувань. Росія буде притягнута до відповідальності за всі злочини, які вона скоїла в Україні", – заявив президент ПАРЄ у своєму Twitter (X).

I strongly condemn the drone attack on Odesa last night, which caused injuries and destruction. Russia will be held accountable for all the crimes it committed in Ukraine.@GoncharenkoUa March 2, 2024

Глава МЗС Дмитро Кулеба після чергового російського обстрілу Харкова, Одеси та Сумської області закликав Захід замінити формулу "стільки, скільки потрібно" на "так швидко і стільки, скільки потрібно".

У ніч на суботу росіяни вдарили по Одесі "Шахедами, спочатку повідомляли про двох загиблих, пізніше з під завалів дістали тіло трирічної дитини.