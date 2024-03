Президент ПАСЕ осудил последнюю российскую атаку на Одессу

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос в связи с последней атакой РФ на Одессу заявил, что Москва будет привлечена к ответственности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я решительно осуждаю атаку беспилотников на Одессу прошлой ночью, которая привела к жертвам и разрушениям. Россия будет привлечена к ответственности за все преступления, которые она совершила в Украине", – заявил президент ПАСЕ в своем Twitter (X).

I strongly condemn the drone attack on Odesa last night, which caused injuries and destruction. Russia will be held accountable for all the crimes it committed in Ukraine.@GoncharenkoUa