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Президент ПАСЕ осудил последнюю российскую атаку на Одессу

Суббота, 2 марта 2024, 14:16

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос в связи с последней атакой РФ на Одессу заявил, что Москва будет привлечена к ответственности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я решительно осуждаю атаку беспилотников на Одессу прошлой ночью, которая привела к жертвам и разрушениям. Россия будет привлечена к ответственности за все преступления, которые она совершила в Украине", – заявил президент ПАСЕ в своем Twitter (X).

Глава МИД Дмитрий Кулеба после очередного российского обстрела Харькова, Одессы и Сумской области призвал Запад заменить формулу "столько, сколько нужно" на "так быстро и столько, сколько нужно".

В ночь на субботу россияне ударили по Одессе "Шахедами, сначала сообщали о двух погибших, позже из под завалов достали тело трехлетнего ребенка.

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