Кулеба звернувся до Заходу після нового російського обстрілу українських міст

Глава МЗС Дмитро Кулеба після чергового російського обстрілу Харкова, Одеси та Сумської області закликав Захід замінити формулу "стільки, скільки потрібно" на "так швидко і стільки, скільки потрібно".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

"Росія діє щоразу, коли Захід бездіяльний. За кожне слово, сказане, щоб пояснити, чому щось не можна зробити для України, Росія забирає реальне людське життя", – написав Кулеба.

За його словами, на кожну недоставлену платформу протиповітряної оборони Росія відповідає сотнями ракет і безпілотників, що атакують міста в Україні.

Також на кожен снаряд, вивезений з Європи замість того, щоб бути відправленим в Україну, Росія захоплює ще один квадратний метр європейської землі.

"Інвестуйте у виробництво, купуйте і забороняйте експорт за межі Європи вже зараз. Мета полягає не в тому, щоб діяти "стільки, скільки потрібно", а "так швидко і стільки, скільки потрібно". Дійте!", – написав міністр.

Раніше повідомлялося, що чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

У ніч на суботу в Одесі через атаку росіян "Шахедами" є двоє загиблих, поранено цивільних людей та пошкоджено житлові багатоповерхові будинки.

Також у ніч на 2 березня у Харкові було чутно вибухи: міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання.