Литва закликала партнерів надати Україні обладнання для розмінування та навчання

Представник Литви на 20-й зустрічі у форматі "Рамштайн" закликав союзників підтримати Україну обладнанням для розмінування та навчанням.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Вайдотас Урбеліс, директор з питань політики Міністерства оборони Литви, наголосив на важливості посилення тренувань і сприяння передачі критично важливого обладнання для розмінування, повідомило міністерство у вівторок.

"Україна гостро потребує як військового, так і гуманітарного обладнання для розмінування, і ми повинні збільшити кількість тренувань з розмінування", – зауважив Урбеліс.

Незважаючи на інтенсивну підготовку саперів, яка вже відбувається, додав він, потрібно розширити кількість тренувань.

"Така підтримка України вкрай необхідна і є важливим вираженням нашого непохитного прагнення підтримувати Україну перед обличчям російської агресії", – сказав Урбеліс.

Литва запросила країни долучитися до допомоги, надіславши власне обладнання або підтримавши фонд коаліції для спільних закупівель обладнання.

Урбеліс також подякував країнам, які приєдналися до очолюваної Литвою коаліції з розмінування України, до якої наразі входять 22 держави.

Коаліція з розмінування передбачає елементи як гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і бойового розмінування на лінії зіткнення з військами РФ.