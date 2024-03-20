Литва призвала партнеров предоставить Украине оборудование для разминирования и обучения

Представитель Литвы на 20-й встрече в формате "Рамштайн" призвал союзников поддержать Украину оборудованием для разминирования и обучением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Вайдотас Урбелис, директор по вопросам политики Министерства обороны Литвы, подчеркнул важность усиления тренировок и содействия передаче критически важного оборудования для разминирования, сообщило министерство во вторник.

"Украина остро нуждается как в военном, так и гуманитарном оборудовании для разминирования, и мы должны увеличить количество тренировок по разминированию", – отметил Урбелис.

Несмотря на интенсивную подготовку саперов, которая уже происходит, добавил он, нужно расширить количество тренировок.

"Такая поддержка Украины крайне необходима и является важным выражением нашего непоколебимого стремления поддерживать Украину перед лицом российской агрессии", – сказал Урбелис.

Литва пригласила страны присоединиться к помощи, прислав собственное оборудование или поддержав фонд коалиции для совместных закупок оборудования.

Урбелис также поблагодарил страны, которые присоединились к возглавляемой Литвой коалиции по разминированию Украины, в которую сейчас входят 22 государства.

Коалиция по разминированию предусматривает элементы как гуманитарного разминирования освобожденных оккупированных территорий, так и боевого разминирования на линии соприкосновения с войсками РФ.