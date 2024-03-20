Очільник МЗС Польщі натякнув, що в Україні вже є військові союзників

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський натякнув, що деяка кількість військових західних союзників вже присутні на території України, і це фактично не є таємницею.

Як пише "Європейська правда", його слова в інтерв’ю dpa широко цитують німецькі ЗМІ.

Сікорський сказав, що певна кількість військових фахівців країн Заходу вже деякий час присутні в Україні, і фактично це не таємниця.

"Як казав ваш канцлер, в Україні є деяка кількість військових з ключових країн… У польській у нас є вислів "таємниця Полішинеля" – на позначення таємниці, яку усі знають", – цитують Сікорського.

Слова канцлера Олафа Шольца, на які він посилається, пролунали 26 лютого. Канцлер, аргументуючи небажання передавати Україні ракети Taurus, сказав, що не хоче, аби німецькі військові були залучені до цілевказання для застосування цих ракет українськими військовими. Він зазначив, що "те, що британці і французи роблять з точки зору контролю цілі і підтримки контролю цілі, не можна зробити у Німеччині". Ці його слова подекуди інтерпретували як натяк на присутність фахівців союзників на території України.

Сікорський схвально відгукнувся про те, що президент Франції "не відкидає" потенційного відправлення в Україну військового контингенту, але сказав, що якби до цього дійшла справа, Польща "мала би бути останньою", хто запропонує таку опцію, щоб не давати карт у руки російській пропаганді.

"Україна і Польща 400 років були в одній державі. І це (потенційне розміщення польських військових в Україні. – Ред.) легко стане пропагандистським матеріалом для росіян. Тож ми мали б бути останніми, хто це зробить", – зазначив Радослав Сікорський.

"Я можу зрозуміти стратегічну чи, в цьому випадку, тактичну логіку президента Макрона… Нехай Путін турбується з приводу того, що ми можемо зробити", – зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство оборони Франції відкинуло заяви у Москві про те, що Париж нібито готує контингент з 2000 солдатів для відправки в Україну.

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