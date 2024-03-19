Міноборони Франції відреагувало на російську вигадку про 2000 французьких солдатів в Україні

Міністерство оборони Франції відкинуло заяви голови Служби військової розвідки Росії Сергєя Наришкіна про те, що Париж нібито готує контингент з 2000 солдатів для відправки в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це відомство написало у Twitter (X).

"Інформація, озвучена Сергєєм Наришкіним, директором Служби зовнішньої розвідки Росії, є черговим прикладом систематичного використання Росією масової дезінформації.

Ми закликаємо до максимальної пильності, щоб запобігти будь-якій інструменталізації за допомогою такого роду кампаній", – йдеться у повідомленні.

The information relayed by Sergey Naryshkin, Director of the Russian Foreign Intelligence Service, is a further example of the systematic use of mass disinformation by Russia.



We call for utmost vigilance to prevent any instrumentalization through this kind of campaign. – Ministère des Armées 🇫🇷 (@Armees_Gouv) March 19, 2024

В міністерстві додали, що такого роду провокації є безвідповідальними.

Російське інформаційне агентство ТАСС, посилаючись на директора Служби зовнішньої розвідки Росії Сергєя Наришкіна опублікувало у вівторок повідомлення, що Москва має інформацію, згідно з якою Франція готує військовий контингент чисельністю 2000 солдатів для відправки в Україну,

"Нинішнє керівництво країни (Франції) не переймається ні смертями простих французів, ні стурбованістю генералів. За інформацією, що надходить до СЗР Росії, вже готується контингент для відправки в Україну. Спочатку він буде включати близько 2 000 військовослужбовців", – сказав Наришкін. Таким чином, цей підрозділ стане "легітимною і пріоритетною ціллю для атак з боку російських збройних сил", уточнив керівник російської розвідки.

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон раніше заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

Читайте також: Макрон без червоних ліній: що стоїть за ідеєю президента Франції про війська НАТО в Україні.