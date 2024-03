Міноборони Франції відреагувало на російську вигадку про 2000 французьких солдатів в Україні

Міністерство оборони Франції відкинуло заяви голови Служби військової розвідки Росії Сергєя Наришкіна про те, що Париж нібито готує контингент з 2000 солдатів для відправки в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це відомство написало у Twitter (X).

"Інформація, озвучена Сергєєм Наришкіним, директором Служби зовнішньої розвідки Росії, є черговим прикладом систематичного використання Росією масової дезінформації.

Ми закликаємо до максимальної пильності, щоб запобігти будь-якій інструменталізації за допомогою такого роду кампаній", – йдеться у повідомленні.

The information relayed by Sergey Naryshkin, Director of the Russian Foreign Intelligence Service, is a further example of the systematic use of mass disinformation by Russia.



We call for utmost vigilance to prevent any instrumentalization through this kind of campaign.