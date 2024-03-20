Глава МИД Польши намекнул, что в Украине уже есть военные стран-союзниц

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намекнул, что некоторое количество военных из западных государств-союзников уже присутствуют на территории Украины, и это фактически не является тайной.

Как пишет "Европейская правда", его слова в интервью dpa широко цитируют немецкие СМИ.

Сикорский сказал, что определенное количество военных специалистов стран Запада уже некоторое время присутствуют в Украине, ссылаясь на заявление немецкого канцлера Олафа Шольца.

"Как говорил ваш канцлер, в Украине есть некоторое количество военных из ключевых стран... Есть такое выражение "секрет Полишинеля" – для обозначения тайны, которую все знают", – цитируют Сикорского.

Слова канцлера Германии Олафа Шольца, которые имел в виду Сикорский, прозвучали 26 февраля. Канцлер, аргументируя нежелание передавать Украине ракеты Taurus, сказал, что не хочет, чтобы немецкие военные были привлечены к целеуказанию для применения этих ракет украинскими военными. Он отметил, что "то, что британцы и французы делают с точки зрения контроля цели и поддержки контроля цели, нельзя сделать в Германии". Эти его слова местами интерпретировали как намек на присутствие специалистов союзников на территории Украины.

Сикорский одобрительно отозвался о том, что президент Франции "не исключает" потенциальной отправки в Украину военного контингента, но сказал, что если бы до этого дошло дело, Польша "должна была бы быть последней", кто предложит такую опцию, чтобы не давать карт в руки российской пропаганде.

"Украина и Польша 400 лет были в одном государстве. И это (потенциальное размещение польских военных в Украине. – Ред.) легко станет пропагандистским материалом для россиян. Поэтому мы должны были бы быть последними, кто это сделает", – отметил Радослав Сикорский.

"Я могу понять стратегическую или, в этом случае, тактическую логику президента Макрона... Пусть Путин беспокоится по поводу того, что мы можем сделать", – отметил он.

Напомним, Министерство обороны Франции отвергло заявления в Москве о том, что Париж якобы готовит контингент из 2000 солдат для отправки в Украину.

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