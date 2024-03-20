Радник Байдена: Ми доб’ємося схвалення допомоги Україні, вірте в Сполучені Штати

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван запевнив, що Сполучені Штати вірять в перемогу України і закликав українців вірити у США на тлі зусиль з ухвалення критично важливого пакету допомоги Україні.

Про це він сказав на брифінгу в Києві з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я тут сьогодні, щоб сказати, що ми віримо у вас. Ми віримо, що ви переможете. Ми віримо, що ви побудуєте світле майбутнє для українського народу, більш сильну демократію, стійку і безпечну країну, яка зможе відбити майбутню агресію. І ми будемо вашим партнером на кожному етапі шляху", – сказав він.

Він наголосив, що перебуває в Києві, "щоб сказати, що ви маєте вірити в Сполучені Штати. Ми стояли на вашому боці від самого початку цієї війни. Ми надали величезну підтримку і продовжуватимемо робити це щодня всіма доступними нам способами".

"Я знаю, що тут є питання через коливання в нашому Конгресі впродовж місяців, які минули без ухвалення додаткового законопроєкту, пакету допомоги, на який ви дійсно заслуговуєте і за який президент Байден бореться щодня... На наш погляд, ми впевнені, що доб'ємося цього", – заявив Салліван.

У свою чергу Андрій Єрмак заявив, що отримав від Джейка Саллівана "абсолютно безперечну тезу про двопартійну підтримку Сполучених Штатів".

"Ми точно знаємо, що сьогодні адміністрація президента Байдена, вся команда роблять усе можливе для ухвалення такого необхідного нам пакета допомоги. Але я також хочу сказати, що наш стратегічний партнер – Сполучені Штати навіть у цій ситуації знаходять можливість, і ми отримали тиждень тому новий пакет допомоги", – сказав він.

Як повідомлялося, Джейк Салліван вважає перемогою України, якщо вона вийде з війни суверенною, демократичною, вільною країною; при цьому він не згадує серед умов перемоги відновлення територіальної цілісності.

Міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок попередив, що виживання України знаходиться під загрозою, і спробував переконати союзників у тому, що США віддані Києву.