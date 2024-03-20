Советник Байдена: Мы добьемся одобрения помощи Украине, верьте в Соединенные Штаты

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что Соединенные Штаты верят в победу Украины и призвал украинцев верить в США на фоне усилий по принятию критически важного пакета помощи Украине.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве с главой Офиса президента Андреем Ермаком, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я здесь сегодня, чтобы сказать, что мы верим в вас. Мы верим, что вы победите. Мы верим, что вы построите светлое будущее для украинского народа, более сильную демократию, устойчивую и безопасную страну, которая сможет отразить будущую агрессию. И мы будем вашим партнером на каждом этапе пути", – сказал он.

Он подчеркнул, что находится в Киеве, "чтобы сказать, что вы должны верить в Соединенные Штаты. Мы стояли на вашей стороне с самого начала этой войны. Мы оказали огромную поддержку и будем продолжать делать это ежедневно всеми доступными нам способами".

"Я знаю, что здесь есть вопросы из-за колебаний в нашем Конгрессе в течение месяцев, которые прошли без принятия дополнительного законопроекта, пакета помощи, на который вы действительно заслуживаете и за который президент Байден борется каждый день... На наш взгляд, мы уверены, что добьемся этого", – заявил Салливан.

В свою очередь Андрей Ермак заявил, что получил от Джейка Салливана "абсолютно бесспорный тезис о двухпартийной поддержке Соединенных Штатов".

"Мы точно знаем, что сегодня администрация президента Байдена, вся команда делают все возможное для принятия столь необходимого нам пакета помощи. Но я также хочу сказать, что наш стратегический партнер – Соединенные Штаты даже в этой ситуации находят возможность, и мы получили неделю назад новый пакет помощи", – сказал он.

Как сообщалось, Джейк Салливан считает победой Украины, если она выйдет из войны суверенной, демократической, свободной страной; при этом он не упоминает среди условий победы восстановление территориальной целостности.

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник предупредил, что выживание Украины находится под угрозой, и попытался убедить союзников в том, что США преданы Киеву.