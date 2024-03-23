Президент Сербии допустил выход страны из Совета Европы в случае принятия в него Косово

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия может выйти из Совета Европы в случае принятия Косово в состав организации.

Об этом сообщает Danas, пишет "Европейская правда".

В телеэфире TV Prva Вучич сказал, что Косово могут принять в состав Совета Европы, и если это произойдет, он допускает, что Сербия выйдет из организации.

"Посмотрим. Возможно, вам больше нравится иметь в Совете Европы Приштину, чем Белград и Сербию", – сказал Александар Вучич.

Он добавил, что Совет Европы "ничего не решает" и выход из него не является проблемой.

"Они уже выгнали Россию, а это может стать де-факто изгнанием Сербии", – заявил президент.

Напомним, в прошлом году Вучич проигнорировал саммит Совета Европы в Рейкьявике из-за отказа принять поправку Сербии к декларации, где говорится об уважении к территориальной целостности Украины, Молдовы и Грузии. Белград предлагал добавить формулировку "и всех других стран – членов Совета Европы".

Также Вучич пригрозил, что Украина "в один день потеряет все", если признает Косово.

Читайте также, как Киев должен реагировать на угрозы президента Сербии.