У Польщі двоє військових загинули під час навчань на полігоні
Новини — Понеділок, 25 березня 2024, 14:21 —
Двоє польських військових загинули на полігоні внаслідок нещасного випадку під час навчань.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Інцидент стався у понеділок близько 11:00 на території полігону у Сілезькому воєводстві.
Регіональний центр з надзвичайних ситуацій повідомив, що інцидент стався під час мінно-вибухових навчань.
Двоє військових отримали тяжкі поранення і не дожили до прибуття професійних медиків.
На початку березні у Польщі стався схожий інцидент, тоді двоє військових загинули внаслідок наїзду бронетехніки. Вони в цей час відпрацьовували евакуацію пораненого з поля бою, механік машини вочевидь не помітив їх.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.