У Польщі двоє військових загинули під час навчань на полігоні

Двоє польських військових загинули на полігоні внаслідок нещасного випадку під час навчань.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у понеділок близько 11:00 на території полігону у Сілезькому воєводстві.

Регіональний центр з надзвичайних ситуацій повідомив, що інцидент стався під час мінно-вибухових навчань.

Двоє військових отримали тяжкі поранення і не дожили до прибуття професійних медиків.

На початку березні у Польщі стався схожий інцидент, тоді двоє військових загинули внаслідок наїзду бронетехніки. Вони в цей час відпрацьовували евакуацію пораненого з поля бою, механік машини вочевидь не помітив їх.