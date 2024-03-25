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У Польщі двоє військових загинули під час навчань на полігоні

Новини — Понеділок, 25 березня 2024, 14:21 — Марія Ємець

Двоє польських військових загинули на полігоні внаслідок нещасного випадку під час навчань.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався у понеділок близько 11:00 на території полігону у Сілезькому воєводстві.

Регіональний центр з надзвичайних ситуацій повідомив, що інцидент стався під час мінно-вибухових навчань.

Двоє військових отримали тяжкі поранення і не дожили до прибуття професійних медиків.

На початку березні у Польщі стався схожий інцидент, тоді двоє військових загинули внаслідок наїзду бронетехніки. Вони в цей час відпрацьовували евакуацію пораненого з поля бою, механік машини вочевидь не помітив їх. 

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