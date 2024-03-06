У Польщі помер другий військовий, якого на навчаннях переїхала гусенична машина

Другий солдат, який отримав поранення в результаті нещасного випадку під час військових навчань на полігоні Дравсько-Поморське напередодні, помер у лікарні в місті Щецин удень 6 березня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила 1-а варшавська механізована бригада, яка брала участь у навчання.

У повідомленні бригади йдеться, що військовий помер "в оточенні сім'ї та солдатів".

"Незважаючи на дуже швидке транспортування до лікарні та зусилля лікарів, його життя не вдалося врятувати. Родичам загиблого військовослужбовця була надана підтримка та психологічна допомога", – додали там.

Нагадаємо, у вівторок вранці на полігоні Дравсько-Поморське на смузі тактичних навчань солдат, який керував бойовою машиною піхоти на гусеничному ходу, наїхав на двох військових, які в цей час відпрацьовували евакуацію пораненого з поля бою.

Один із них, 20-річний солдат у званні рядового, загинув на місці. Інший – 28-річний капрал – отримав серйозні поранення й був ушпиталений.

Рядовий за кермом гусеничної машини був тверезий. За фактом інциденту почали розслідування прокуратура Щецина та військова поліція. Слідчі вважають нещасний випадок основною версією.