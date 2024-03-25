В Польше двое военных погибли во время учений на полигоне

Двое польских военных погибли на полигоне в Силезском воеводстве в результате несчастного случая во время учений.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в понедельник около 11:00 на территории полигона в Силезском воеводстве.

Региональный центр по чрезвычайным ситуациям сообщил, что инцидент произошел во время минно-взрывных учений.

Двое военных получили тяжелые ранения и не дожили до прибытия профессиональных медиков.

В начале марте в Польше произошел похожий инцидент, тогда двое военных погибли в результате наезда бронетехники. Они в это время отрабатывали эвакуацию раненого с поля боя, механик машины явно не заметил их.