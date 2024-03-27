Як Росія взяла курс на поглинання Абхазії

Росія вже остаточно зробила ставку на поглинання Абхазії.

Напевно, відчуваючи загрозу, абхазька влада почала пропонувати інтеграцію з Росією та Білоруссю у форматі Союзної держави. В якості компромісного, м’якого формату об’єднання з РФ.

Проте у Росії свої плани на Абхазію, тож бажання місцевого населення враховувати ніхто не збирається, йдеться в статті редакторки порталу "Балканський оглядач" Наталі Іщенко Курс на поглинання: як Росія змінює стратегію щодо окупованих територій Грузії. Далі – короткий її виклад.

Серед прихильників чинної грузинської влади час від часу можна почути тезу, що Росія "може віддати Абхазію Грузії", якщо Тбілісі проводитиме однозначну проросійську політику, відмовиться від європейської та, головне, від євроатлантичної інтеграції.

Насправді Росія наразі дійсно хоче "відмотати назад" своє рішення про визнання незалежності Абхазії (та Південної Осетії). Але не для того, щоб віддати їх Грузії, а для того, щоб їх… анексувати.

Щоправда, зробити це намагаються поступово, уникаючи гучних заяв, щоб завчасно не налякати Тбілісі. А замість цього – максимально наближують окуповані регіони Грузії до російських реалій.

Відповідно, Південній Осетії, яка набагато більше де-факто інтегрована до РФ, ніж Абхазія, у Кремлі наполегливо рекомендували не педалювати тему негайного приєднання до РФ.

Одночасно Москва максимально інтенсифікувала процес зближення у сферах, де до останнього часу зберігалося чимало проявів "абхазького суверенітету".

Очікуваним кроком інтеграції Абхазії з Росією у військовій сфері є будівництво в чорноморському місті Очамчира бази російського флоту.

Інша сфера, де все йде до повної інтеграції – це соціально-економічна.

Єдиною валютою в Абхазії є російський рубль.

Наприкінці 2021 року главою місцевого "міністерства закордонних справ" було призначено відомого кремлівського кадра Інала Ардзинба (у 2015 році він опікувався організацією сепаратистського утворення "Бессарабія" на території Одеської області), і почалося згортання "абхазької фронди".

З 2022 року Ардзинба починає активну діяльність в Абхазії, намагаючись прибрати будь-які паростки незалежної від РФ діяльності.

Метою дій РФ все більш відверто стає протидія реальній незалежності Абхазії, зокрема через агресивне втягнення "республіки" у російське правове поле.

При цьому, абхази, хоча і частково, але все ще зберігають віру в можливість незалежності.

Тим часом абхазька громадськість отримала символ реальних намірів РФ.

Цим символом стала так звана Піцундська держдача – об’єкт радянських часів, де відпочивали лідери СРСР.

Передача цього об’єкта Росії було однією з ключових вимог Москви, якій в Абхазії довго – аж 12 років – опиралися.

Втім, наприкінці минулого року цей опір було зламано, і після нічного засідання абхазького "парламенту" цей об’єкт було безоплатно передано у власність РФ, а земельну ділянку площею понад 180 га і ділянку акваторії – в оренду на 49 років з оплатою у розмірі 1 російського рубля на рік за кожну ділянку.

Також поступово посилюється тиск на абхазьку "владу", щоб та дозволила іноземцям купувати нерухомість. Купити там квартиру, будинок чи землю зараз може тільки власник абхазького паспорта. І це принципово важлива для місцевого населення заборона, яка не влаштовує росіян.

Наразі все йде до того, що Абхазія, яка 32 роки переконувала себе, що Росія є гарантом існування "республіки", ось-ось змушена буде визнати, що "гарант" і є головним руйнівником ідеї абхазького суверенітету.

Чи зможе Тбілісі скористатися ситуацією, щоб налагодити діалог із Сухумі?

З точки зору національних інтересів Грузія вже мала б це робити. Але, враховуючи лояльність Москві й нерішучість нинішньої грузинської влади, в якісь сміливі кроки офіційного Тбілісі поки не віриться зовсім.

Більш детально – в матеріалі Наталі Іщенко Курс на поглинання: як Росія змінює стратегію щодо окупованих територій Грузії.