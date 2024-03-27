Как Россия взяла курс на поглощение Абхазии

Россия уже окончательно сделала ставку на поглощение Абхазии.

Наверное, чувствуя угрозу, абхазские власти начали предлагать интеграцию с Россией и Беларусью в формате Союзного государства. В качестве компромиссного, мягкого формата объединения с РФ.

Однако у России свои планы на Абхазию, поэтому желание местного населения учитывать никто не собирается, идет речь в статье редактора портала "Балканский обозреватель" Натальи Ищенко Курс на поглощение: как Россия меняет стратегию в отношении оккупированных территорий Грузии. Далее – краткое ее изложение.

Среди сторонников действующей грузинской власти время от времени можно услышать тезис, что Россия "может отдать Абхазию Грузии", если Тбилиси будет проводить однозначную пророссийскую политику, откажется от европейской и, главное, от евроатлантической интеграции.

На самом деле Россия сейчас действительно хочет "отмотать назад" свое решение о признании независимости Абхазии (и Южной Осетии). Но не для того, чтобы отдать их Грузии, а для того, чтобы их... аннексировать.

Правда, сделать это пытаются постепенно, избегая громких заявлений, чтобы раньше времени не напугать Тбилиси. А вместо этого – максимально приближают оккупированные регионы Грузии к российским реалиям.

Соответственно, Южной Осетии, которая гораздо больше де-факто интегрирована в РФ, чем Абхазия, в Кремле настойчиво рекомендовали не педалировать тему немедленного присоединения к РФ.

Одновременно Москва максимально интенсифицировала процесс сближения в сферах, где до последнего времени сохранялось немало проявлений "абхазского суверенитета".

Ожидаемым шагом интеграции Абхазии с Россией в военной сфере является строительство в черноморском городе Очамчира базы российского флота.

Другая сфера, где все идет к полной интеграции – это социально-экономическая.

Единственной валютой в Абхазии является российский рубль.

В конце 2021 года главой местного "министерства иностранных дел" был назначен известный кремлевский кадр Инал Ардзинба (в 2015 году он занимался организацией сепаратистского образования "Бессарабия" на территории Одесской области), и началось сворачивание "абхазской фронды".

С 2022 года Ардзинба начинает активную деятельность в Абхазии, пытаясь убрать любые ростки независимой от РФ деятельности.

Целью действий РФ все более откровенно становится противодействие реальной независимости Абхазии, в частности через агрессивное втягивание "республики" в российское правовое поле.

При этом, абхазы, хотя и частично, но все еще сохраняют веру в возможность независимости.

Тем временем абхазская общественность получила символ реальных намерений РФ.

Этим символом стала так называемая Пицундская госдача – объект советских времен, где отдыхали лидеры СССР.

Передача этого объекта России была одним из ключевых требований Москвы, которому в Абхазии долго – аж 12 лет – сопротивлялись.

Впрочем, в конце прошлого года это сопротивление было сломано, и после ночного заседания абхазского "парламента" этот объект был безвозмездно передан в собственность РФ, а земельный участок площадью более 180 га и участок акватории – в аренду на 49 лет с оплатой в размере 1 российского рубля в год за каждый участок.

Также постепенно усиливается давление на абхазскую "власть", чтобы та разрешила иностранцам покупать недвижимость. Купить там квартиру, дом или землю сейчас может только владелец абхазского паспорта. И это принципиально важный для местного населения запрет, который не устраивает россиян.

Сейчас все идет к тому, что Абхазия, которая 32 года убеждала себя, что Россия является гарантом существования "республики", вот-вот вынуждена будет признать, что "гарант" и является главным разрушителем идеи абхазского суверенитета.

Сможет ли Тбилиси воспользоваться ситуацией, чтобы наладить диалог с Сухуми?

С точки зрения национальных интересов Грузия уже должна была бы это делать. Но, учитывая лояльность Москве и нерешительность нынешней грузинской власти, в какие-то смелые шаги официального Тбилиси пока не верится совсем.

Более подробно – в материале Натальи Ищенко Курс на поглощение: как Россия меняет стратегию в отношении оккупированных территорий Грузии.