ЗМІ: Заява Макрона про відправку військ в Україну розлютила американських посадовців

Заяви президента Франції Емманюеля Макрона про можливу відправку іноземних військ в Україну розлютили американських посадовців, які в приватних розмовах побоюються, що такий крок може призвести до зіткнення з РФ.

Про це агентству Bloomberg розповіло джерело, знайоме з дискусіями між союзниками, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовника агентства, натяки Макрона були зроблені для того, щоб змусити російського лідера Владіміра Путіна міркувати, але посадовці, знайомі з дискусіями в НАТО щодо України, кажуть, що ці слова могли мати протилежний ефект.

Інші посадовці, які говорили з Bloomberg на умовах анонімності, сказали, що коментарі Макрона були також не дуже розумними з точки зору оперативної безпеки, оскільки, як зазначає агентство, кілька країн вже негласно розмістили певний контингент в Україні.

Джерело агентства розповіло, що деякі прем'єр-міністри країн ЄС очікують від Макрона лідерства, і багато хто вітає його жорстку позицію щодо Росії.

Водночас Bloomberg зазначає, що критики французького президента кажуть, що він більше говорить, ніж діє.

У цьому контексті агентство наводить приклад чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України в країнах за межами ЄС. Минулого місяця Макрон заявив, що підтримує чеську ініціативу, однак Франція досі не оголосила про свій фінансовий внесок в неї.

Незважаючи на суперечки навколо висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну, Макрон відмовився відступити, наполягаючи на тому, що його заяви були добре продумані, але також підкресливши, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з Москвою.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

Читайте також: Макрон без червоних ліній: що стоїть за ідеєю президента Франції про війська НАТО в Україні.