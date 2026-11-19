У четвер данський парламент (Фолькетинг) схвалив угоду про безпеку та оборону між Данією, Гренландією та США, укладену у вересні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV 2.

109 депутатів 179-місного парламенту проголосували "за" ратифікацію безпекової угоди щодо Гренландії. Жоден з депутатів не проголосував "проти".

Документ передбачає створення двох американських військових баз поблизу Нарсарсуака в Південній Гренландії та в Местерсвігу на сході острова.

На початку листопада угоду ратифікував парламент Гренландії. Документ не потребує затвердження Конгресом США.

Президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен 22 вересня підписали угоду щодо безпеки арктичного острова після кількох місяців суперечок довкола його майбутнього.

Цього місяця президент США Дональд Трамп назвав Гренландію найбільшим подарунком, який коли-небудь отримували Сполучені Штати.