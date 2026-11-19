Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та міністр закордонних справ Радослав Сікорський відреагували на зустріч американського президента з правителем РФ, на якій Дональд Трамп назвав Владіміра Путіна "своїм другом".

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Глава МЗС Польщі перед вильотом до Будапешта заявив, що теплий прийом американським президентом глави Кремля у Китаї "викликає занепокоєння".

"Важко оцінити, але їх можна буде розпізнати за плодами; проте те, як він обіймається з Путіним і називає його другом, викликає у нас певне занепокоєння", – зазначив Сікорський.

"Виникає питання: з ким він дружить більше – з Путіним чи з нашим президентом? І що він, можливо, зробить, якщо справа дійде до крайності? Якого друга він обере?", – додав міністр.

Глава польського уряду відреагував на цю зустріч коротким коментарем у мережі X.

"Боже, бережи нас від таких друзів", – написав Туск.

Як повідомлялось, Трамп перед зустріччю з Путіним у китайському Шеньчжені назвав його своїм другом. Після привітання російського лідера Трамп заявив, що "з нетерпінням" очікує на зустріч.

Помічник Владіміра Путіна Юрій Ушаков заявив, що російський лідер та президент США Дональд Трамп під час двосторонньої зустрічі в Китаї у четвер обговорювали Україну.

У четвер голова Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп та лідер Росії Владімір Путін зібрались на перший в історії тристоронній саміт.