Німецький генерал оцінив ситуацію на фронті в Україні і тактику ЗСУ

Глава ситуаційного центру по Україні при міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг оцінив поточну ситуацію на фронті в Україні як досить напружену.

Відповідну заяву німецький генерал зробив в інтерв’ю DW, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, наразі російські окупаційні війська перехопили ініціативу на суші та в повітрі, однак українські сили демонструють "стійку та стабільну оборону".

Фройдінг розповів, що останніми тижнями і місяцями оборонна тактика ЗСУ стала більш гнучкою, оборона ведеться рухоміше.

"Це означає, що українська армія готова поступатися в обмеженому масштабі певним простором, щоб зберігати власні сили і заново готуватися до оборони", – пояснив він.

При цьому ЗСУ тримають ситуацію під контролем навіть під час відходу, який здійснюється дуже впорядковано, додав Фройдінг.

На початку лютого Фройдінг розповідав, що Україні потрібна мобілізація для поповнення втрат на полі бою та відновлення бойових підрозділів.

Він також вважає, що українські військові здатні завершити війну, завдавши Росії поразки на полі бою.