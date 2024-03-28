Немецкий генерал оценил ситуацию на фронте в Украине и тактику ВСУ
Глава ситуационного центра по Украине при министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг оценил текущую ситуацию на фронте в Украине как достаточно напряженную.
Соответствующее заявление немецкий генерал сделал в интервью DW, сообщает "Европейская правда".
По его словам, сейчас российские оккупационные войска перехватили инициативу на суше и в воздухе, однако украинские силы демонстрируют "устойчивую и стабильную оборону".
Фройдинг рассказал, что в последние недели и месяцы оборонительная тактика ВСУ стала более гибкой, оборона ведется подвижнее.
"Это означает, что украинская армия готова уступать в ограниченном масштабе определенное пространство, чтобы сохранять собственные силы и заново готовиться к обороне", – пояснил он.
При этом ВСУ держат ситуацию под контролем даже во время отхода, который осуществляется очень упорядоченно, добавил Фройдинг.
В начале февраля Фройдинг рассказывал, что Украине нужна мобилизация для пополнения потерь на поле боя и восстановления боевых подразделений.
Он также считает, что украинские военные способны завершить войну, нанеся России поражение на поле боя.