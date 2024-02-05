Німецький генерал: Війна закінчиться, коли Україна її виграє

Генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює Спецштаб України в Міністерстві оборони Німеччини та координує підтримку Києва, вважає, що українські військові здатні завершити війну, завдавши Росії поразки на полі бою.

Про це він розповів у інтерв’ю RND, повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на запитання, коли завершиться повномасштабна російсько-українська війна, що триває вже майже два роки, Фройдінг сказав: "Вона закінчиться, коли Україна виграє війну".

Генерал пояснив, що налаштований оптимістично, оскільки впевнений у тому, чого українські збройні сили можуть досягти.

"Тому що ми впевнені в цінності нашої підтримки, і тому що ми впевнені в єдності партнерів України, які мають волю до наполегливості, щоб досягти результату, якого ми всі хочемо", – додав Фройдінг.

Водночас він сказав, що не прикрашатиме ситуацію з постачанням боєприпасів Україні з боку ЄС та затримкою схвалення допомоги з боку США.

"Однак не лише цифри тут відіграють роль. Більшість систем, які зараз використовує Україна, набагато точніші за своєю ефективністю, ніж російські. Це також означає, що вам потрібно менше боєприпасів. І лише з Німеччини цього року ми, мабуть, зможемо збільшити поставки артилерійських боєприпасів більш ніж удвічі", – пояснив генерал.

"Однак постачання боєприпасів залишається центральним питанням підтримки Заходу", – додав він.

Фройдінг також вважає, що Україні потрібна мобілізація для заповнення втрат на полі бою та відновлення бойових підрозділів.

Нагадаємо, Європейський Союз визнав, що зможе поставити Україні до березня лише понад 500 тисяч артилерійських снарядів замість обіцяного мільйона.