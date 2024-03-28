Прем’єр: Україна домовилася з ЄС про пріоритетний скринінг законодавства у сфері агрополітики

Україна домовилася з Єврокомісією про пріоритетний аналіз законодавства у сфері аграрної політики, що має посприяти зняттю напруги довкола впливу українського агроімпорту на ринки країн ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на спільному брифінгу з прем’єром Польщі Дональдом Туском у Варшаві.

Шмигаль назвав домовленість з Брюсселем про пріоритетний скринінг "аграрного" блоку законодавства серед п’яти кроків, над якими Україна працює спільно з Варшавою для пом’якшення напруги.

За його словами, Україна звернулась до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний скринінг (аналіз) законодавства в аграрній політиці і транспорті.

"Ми відкриті, ми хочемо зняти будь-які маніпуляції, міфи та дезінформацію ( якою, до речі дуже активно, в гібридний спосіб, користується наш ворог – Росія). Ми маємо рішення Єврокомісії щодо пріоритетного скринінгу розділу, який стосується агрополітики. Очікуємо, що це відбудеться наприкінці квітня, і це дійсно відкриє всю статистику і дасть нам дуже правдиві дані", – зазначив Денис Шмигаль.

Глава польського уряду Дональд Туск після зустрічі заявив про прогрес довкола вирішення проблем агроімпорту та автоперевезень.

Напередодні переговорів Туска та Шмигаля віцепрем’єрка Ольга Стефанішина розповіла "ЄП", що Україна станом на сьогодні не має діалогу з Польщею стосовно розблокування кордону.