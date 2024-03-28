Премьер: Украина договорилась с ЕС о приоритетном скрининге законодательства по агрополитике

Украина договорилась с Еврокомиссией о приоритетном анализе законодательства в сфере аграрной политики, что должно способствовать снятию напряжения вокруг влияния украинского агроимпорта на рынки стран ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместном брифинге с премьером Польши Дональдом Туском в Варшаве.

Шмыгаль назвал договоренность с Брюсселем о приоритетном скрининге "аграрного" блока законодательства среди пяти шагов, над которыми Украина работает совместно с Варшавой для смягчения напряжения.

По его словам, Украина обратилась к Еврокомиссии с предложением провести безотлагательный скрининг (анализ) законодательства в аграрной политике и транспорте.

"Мы открыты, мы хотим снять любые манипуляции, мифы и дезинформацию (которой, кстати очень активно, гибридным способом, пользуется наш враг – Россия). Мы имеем решение Еврокомиссии относительно приоритетного скрининга раздела, который касается агрополитики. Ожидаем, что это произойдет в конце апреля, и это действительно откроет всю статистику и даст нам очень правдивые данные", – отметил Денис Шмыгаль.

Глава польского правительства Дональд Туск после встречи заявил о прогрессе в решении проблем агроимпорта и автоперевозок.

Накануне переговоров Туска и Шмыгаля вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала "ЕП", что Украина на сегодня не имеет диалога с Польшей относительно разблокирования границы.