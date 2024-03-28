Рада Україна-НАТО зібралась у Брюсселі через останні удари РФ по інфраструктурі

У четвер у Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Україна-НАТО, зустріч скликали за ініціативою Києва через останні масштабні обстріли Росією критичної інфраструктури.

Про це повідомили на сторінці представництва України у НАТО, пише "Європейська правда".

Зустріч проходила 28 березня у штаб-квартирі НАТО на рівні послів. Її скликали за ініціативою української сторони після останніх ракетних ударів Росії по критичній інфраструктурі, один з яких називають найбільшою атакою на українську енергосистему за час повномасштабної війни.

"Міністр оборони України Рустем Умєров поінформував союзників про наслідки російських атак, заходи з реагування, які вживаються Україною, та закликав держави-члени НАТО надати додаткові системи ППО та ПРО і ракети до них для того, щоб захистити українські міста і громадян", – розповіли у представництві.

Умєров у своєму коментарі про зустріч зазначив, що надав партнерам розгорнуті пояснення щодо актуальних потреб України у ППО.

"Підтримка партнерів у цьому питанні має вирішальне значення. Це врятує тисячі невинних життів. Чим більше російських ракет зіб’ють у небі над Україною, тим меншою загрозою вони будуть для країн-членів НАТО, які є сусідами України", – зазначив міністр оборони.

Планова зустріч Ради Україна-НАТО анонсована на 4 квітня, у рамках міністерської зустрічі до 75-річчя створення Альянсу. Для участі у ній міністр закордонних справ України особисто вирушить до Брюсселя.