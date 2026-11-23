Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що заборона на в’їзд до ЄС російським військовим має вступити в дію якомога швидше.

Про це Сибіга написав на своєму акаунті в Х, повідомляє "Європейська правда".

Заяви глави українського МЗС прозвучала у відповідь на представлення Єврокомісією нового пакета санкцій проти Росії. А також – розроблених правил впровадження заборони на в’їзд до ЄС російським військовим.

"Дозвіл росіянам, причетним до агресії проти України, в’їжджати до Європи за туристичними візами є прямою загрозою європейській безпеці. Російські бойовики, які вбивають українців, не мають права відпочивати у європейських країнах. Загальноєвропейська заборона на в’їзд, узгоджена принципово, повинна бути введена негайно, без подальших затримок. Це мало статися ще вчора", – написав Сибіга.

Також до нового пакета санкцій входить заборона на в’їзд до Євросоюзу спортивним командам, які виступають під російським прапором. Раніше такі ініціативи вже впровадили окремі країни ЄС.

"Ми дякуємо Естонії, Норвегії та Чехії за кроки, спрямовані на закриття дверей для таких спортсменів. Фінляндія подала важливий приклад, закривши свої кордони для несуттєвих поїздок громадян Росії, включно з туризмом та транзитом до інших країн Шенгенської зони. Ми вітаємо ці тверді заходи та закликаємо інші європейські країни наслідувати цей приклад. Європа має повне право захищати себе від тих, хто сприяє легітимізації російської агресії", – додав міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок, 23 листопада, представила новий, 22-й пакет санкцій проти Росії.

Також Європейська комісія ухвалила правила впровадження заборони на видачу віз теперішнім та колишнім російським військовим.