Польща піднімала в небо літаки на тлі масованого удару РФ по Україні

Польща піднімала в повітря власні і союзницькі літаки на тлі активності дальньої авіації РФ, яка завдавала масованого удару по Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це поінформувало Оперативне командування Збройних сил Польщі.

В командуванні попереджали про "підвищений рівень шуму, особливо в південно-східній частині країни" на тлі активності літаків.

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації РФ, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, розташованих на території України. Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Управління РП веде постійний моніторинг ситуації", – йдеться в повідомленні.

Увечері 28 березня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу. Близько 4.00 стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет. Повітряна тривога тривала цілу ніч.

За даними "Укренерго", російські окупаційні війська вдарили по енергетичних об’єктах.

Нагадаємо, у ніч проти 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

У МЗС Польщі заявили, що у НАТО розглядають варіант збиття російських ракет, коли вони летять у бік території Північноатлантичного альянсу.