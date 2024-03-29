В сухопутних військах британської армії дозволили носити вуса і бороди

Військовим сухопутних військ британської армії після тривалих дискусій офіційно дозволили носити вуса і бороди, за умови, що вони будуть охайними і доглянутими.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Британська армія оновила правила щодо зовнішнього вигляду військових, дозволивши солдатам і офіцерському складу носити вуса та бороди – за умови, що вони будуть охайними і доглянутими. Втім, в окремих випадках від військових можуть вимагати голитися, "коли цього вимагатимуть обставини".

Зміни стали результатом багаторічної дискусії щодо цього питання. Речник збройних сил пояснив, що в армії вирішили "дослухатися до своїх людей і діяти". Серед іншого, вважається, що менш жорсткі вимоги до зовнішнього вигляду будуть додатковим стимулом для громадян йти на контрактну службу.

Ще минулого року на користь змін висловлювався міністр оборони Грант Шаппс, назвавши дивною ситуацію, коли з рекрутингом до армії є проблеми, але при цьому когось можуть не взяти суто через те, що кандидат не хоче відмовлятися від звичного образу.

До цього у сухопутних військах були винятки з правил для послідовників деяких релігій, також з умовою, що борода "не створює ризику для ефективності, здоров’я та безпеки".

При цьому, на флоті і в повітряних силах вимоги були менш жорсткими вже багато років.

Раніше вуса та бороди дозволили військовим армій Данії, Німеччини, Бельгії, дискусія триває також у Фінляндії.