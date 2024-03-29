Президент Польщі ветував поправки про продаж екстреної контрацепції без рецепта

Президент Польщі Анджей Дуда наклав вето на зміни до законодавства, якими планували дозволити продаж в аптеках без рецепта пігулок для екстреної контрацепції особам від 15 років.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У канцелярії президента пояснили його вето на продаж підліткам екстреної контрацепції без рецепта тим, що він не погоджується з доступом до таких медикаментів для неповнолітніх без медичного нагляду та "в обхід ролі та відповідальності батьків".

Дуда ще раніше казав у коментарі ЗМІ, що не підпише закон, тому що він "створює нездорові й небезпечні правила", і вільний продаж екстреної контрацепції неповнолітнім – це "велике перебільшення".

Держсекретар канцелярії президента Малгожата Папроцька заявила, що якби у проєкті йшлося про таку норму лише для повнолітніх, рішення президента було б інакшим.

"Позиція президента – не про те, чи повинні такі медикаменти бути доступними, а про те, кому вони повинні і чи повинні надаватися, із залученням лікарів і батьків", – зазначила вона.

У коаліції раніше заявляли, що готують "план Б" для обходу вето президента.

Нагадаємо, питання абортів стало причиною гострих суперечок також всередині керівної коаліції через небажання спікера Сейму виносити на обговорення проєкти про легалізацію абортів до місцевих виборів, які відбудуться у квітні (детально про це – у статті "Аборти, які розкололи владу Польщі").