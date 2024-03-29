Президент Польши ветировал поправки о продаже экстренной контрацепции без рецепта

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на изменения в законодательство, которыми планировали разрешить продажу в аптеках без рецепта таблеток для экстренной контрацепции лицам от 15 лет.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В канцелярии президента объяснили его вето на продажу подросткам экстренной контрацепции без рецепта тем, что он не согласен с доступом к таким медикаментам для несовершеннолетних без медицинского надзора и "в обход роли и ответственности родителей".

Дуда еще раньше говорил в комментарии СМИ, что не подпишет закон, потому что он "создает нездоровые и опасные правила", и свободная продажа экстренной контрацепции несовершеннолетним – это "большое преувеличение".

Госсекретарь канцелярии президента Малгожата Папроцка заявила, что если бы в проекте речь шла о такой норме только для совершеннолетних, решение президента было бы иным.

"Позиция президента – не о том, должны ли такие медикаменты быть доступными, а о том, кому они должны и должны ли предоставляться, с привлечением врачей и родителей", – отметила она.

В коалиции ранее заявляли, что готовят "план Б" для обхода вето президента.

Напомним, вопрос абортов стал причиной острых споров также внутри правящей коалиции из-за нежелания спикера Сейма выносить на обсуждение проекты о легализации абортов до местных выборов, которые состоятся в апреле (подробно об этом – в статье "Аборты, расколовшие власть Польши").