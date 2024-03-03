Туреччина наполягає на необхідності "переговорів" між Україною та РФ

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан хоче, аби переговори про припинення вогню в Україні розпочались найближчим часом.

Його заяву наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У п’ятницю Фідан зустрівся зі своїм російським колегою Сергєєм Лавровим у п'ятницю в кулуарах Анталійського дипломатичного форуму.

Він розповів, що обговорив з Лавровим низку питань, в тому числі й Україну.

"Що стосується України, то ми вважаємо, що обидві сторони досягли межі того, що вони можуть отримати війною. Ми вважаємо, що настав час розпочати діалог про припинення вогню", – сказав Фідан.

Глава МЗС Туреччини наполягає, що факт переговорів не означає визнання окупації Росією частини українських територій.

За його словами, "питання суверенітету і припинення вогню повинні обговорюватися окремо".

"Смерть і поранення понад 500 тисяч людей і повне руйнування інфраструктури цілої країни – це не та реальність, з якою ми можемо змиритися. Це має якось зупинитися. Щоб зупинити це, мають відбутися певні дискусії, і всі мають звикнути до цієї думки", – зазначив Фідан.

Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Анкара продовжує підтримувати мирне врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну та готова запропонувати майданчик для відповідних "переговорів".

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