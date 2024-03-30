Білий дім: Україна потребує додаткових засобів ППО, Конгрес має схвалити допомогу

У Білому домі на тлі російських атак на українську енергосистему вкотре закликали Палату представників Конгресу США схвалити допомогу Україні, яка б забезпечила постачання нових засобів ППО Києву.

Про це йдеться у заяві речниці Ради нацбезпеки Едрієн Вотсон, повідомляє "Європейська правда".

В заяві сказано, що в ніч проти п’ятниці Росія здійснила одну з найбільших повітряних атак на енергосистему України з початку війни, позбавивши багатьох людей по всій країні тепла, води та електроенергії у все ще холодні дні ранньої весни.

"Ці бомбардування – частина серії російських атак на критично важливу інфраструктуру України – є жахливим нагадуванням про зусилля Владіміра Путіна зламати дух українського народу і занурити його в темряву", – заявила Вотсон.

За її словами, щоб допомогти Україні захиститися від цих постійних атак, потрібно, щоб Палата представників Конгресу США ухвалила двопартійний додатковий законопроєкт про національну безпеку, "щоб ми могли надіслати Україні більше засобів протиповітряної оборони".

"Потреба України є нагальною, і ми не можемо дозволити собі подальших затримок", – наголосила речниця Ради нацбезпеки.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський укотре закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити додаткове фінансування на допомогу Україні, пояснивши, що від цього залежать її можливості на полі бою.

Як відомо, схвалення Конгресом США понад 60 мільярдів доларів допомоги для України наразі блокують республіканці в Палаті представників. Білий дім неодноразово застерігав, що це суттєво шкодить військовим зусиллям Києва на полі бою.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон раніше фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.