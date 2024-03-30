Белый дом: Украина нуждается в дополнительных средствах ПВО, Конгресс должен одобрить помощь

В Белом доме на фоне российских атак на украинскую энергосистему в очередной раз призвали Палату представителей Конгресса США одобрить помощь Украине, которая бы обеспечила поставки новых средств ПВО Киеву.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета нацбезопасности Эдриен Уотсон, сообщает "Европейская правда".

В заявлении сказано, что в ночь на пятницу Россия осуществила одну из крупнейших воздушных атак на энергосистему Украины с начала войны, лишив многих людей по всей стране тепла, воды и электроэнергии во все еще холодные дни ранней весны.

"Эти бомбардировки – часть серии российских атак на критически важную инфраструктуру Украины – являются ужасным напоминанием об усилиях Владимира Путина сломить дух украинского народа и погрузить его во тьму", – заявила Уотсон.

По ее словам, чтобы помочь Украине защититься от этих постоянных атак, нужно, чтобы Палата представителей Конгресса США приняла двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности, "чтобы мы могли направить Украине больше средств противовоздушной обороны".

"Потребность Украины является неотложной, и мы не можем позволить себе дальнейших задержек", – подчеркнула пресс-секретарь Совета нацбезопасности.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить дополнительное финансирование на помощь Украине, объяснив, что от этого зависят ее возможности на поле боя.

Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 миллиардов долларов помощи для Украины сейчас блокируют республиканцы в Палате представителей. Белый дом неоднократно предостерегал, что это существенно вредит военным усилиям Киева на поле боя.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ранее фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.