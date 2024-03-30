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З кафе в Нідерландах звільнили всіх заручників, нападника затримали

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Новини — Субота, 30 березня 2024, 14:17 — Іванна Костіна

У нідерландському місті Еде завершилася операція зі звільнення заручників у популярному міському кафе.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє мовник NOS.

Незадовго до 12.30 за місцевим часом з кафе вийшли двоє людей.

Спочатку вийшов чоловік у помаранчевій куртці з піднятими руками. Його забрала поліція.

Потім з кафе вийшов другий чоловік  в балаклаві. За наказом поліції йому довелося сісти на коліна. Пізніше йому надягли кайданки. Зазначається, що це ймовірно був чоловік, який утримував заручників.

фото ANP
фото ANP

Перед цим стало відомо про звільнення трьох заручників – після 11.00 з кафе вийшли троє осіб в уніформі закладу.

Поліція раніше повідомила, що не має жодних ознак того, що захоплення заручників пов'язане з тероризмом.

Обставини нападу з захопленням заручників ще невідомі, однак муніципалітет Еде пообіцяв розповісти деталі на окремій пресконференції.

Наразі і мерія, і поліція підтверджують, що операцію зі звільнення заручників закінчено.

Нагадаємо, у лікарні міста Аахен, що в німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія, вдень 4 березня жінка почала погрожувати зброєю лікарям, що спонукало поліцію і рятувальників почати спецоперацію.

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Нідерланди