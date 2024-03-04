У німецькому Аахені – спецоперація через озброєну жінку в лікарні

У лікарні міста Аахен, що в німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія, вдень 4 березня жінка почала погрожувати зброєю лікарям, що спонукало поліцію і рятувальників почати спецоперацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

За попередньою інформацією поліції Аахена, озброєна жінка погрожує кільком людям у лікарні. Вона нібито підірвала піротехінку, спричинивши задимлення, а потім – забарикадувалася в палаті одного з пацієнтів.

Територія лікарні оточена озброєними поліцейськими в шоломах, захисних жилетах і з автоматами, прилеглі до неї дороги перекрили.

Фото: dmp-press / Roeger Ralf

Поліція поки що не може точно сказати, ким саме є озброєна людина в лікарні і кому вона погрожує. Також незрозуміло, чи є вже жертви і чи висуває підозріла особа якісь вимоги, додає Bild.

Водночас правоохоронці класифікують операцію як можливе захоплення заручників. "Усі наявні служби екстреної допомоги були попереджені і вже виїхали на місце", – сказав виданню речник поліції.

Нагадаємо, на початку лютого у Швейцарії 32-річний іранський шукач притулку, озброєний сокирою і ножем, утримував 15 заручників у поїзді на заході Швейцарії протягом майже чотирьох годин, поки поліція не увірвалася до поїзда і не вбила його.