Сербія підіймала в повітря винищувачі через НЛО

Два сербські винищувачі МіГ-29 у суботу були підняті в повітря по тривозі через невідомий літальний апарат.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міноборони Сербії.

У відомстві заявили, що в суботу о 10:39 постійно діючі сили з контролю та охорони суверенітету повітряного простору Республіки Сербія виявили невідомий літальний апарат над Вальєво на висоті 5 500 метрів.

"За наказом президента республіки і головнокомандувача збройних сил Сербії Александара Вучича була піднята по тривозі пара винищувачів МіГ-29, а чергові ракетні підрозділи ППО і радіолокаційні засоби продовжували стежити за повітряним простором", – йдеться у повідомленні.

Однак під час наведення літаків на зону перехоплення невідомий апарат зник з радарів.

Винищувачі продовжили політ і обстежили зону, згідно з процедурою, з метою уточнення обстановки.

"Після обльоту зони черговій парі винищувачів було наказано повернутися на аеродром базування, а решта сил продовжила регулярний моніторинг та спостереження за повітряним простором", – повідомили в Міноборони Сербії.

Нагадаємо, президент Сербії Александр Вучич в п’ятницю ввечері виступив зі зверненням, в якому пояснив, що він мав на увазі, коли попереджав про важки часи, що насуваються на країну.

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