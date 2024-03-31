Польща активізувала авіацію на тлі ракетного удару РФ по Україні

На тлі ракетного удару російських окупаційних військ по Україні Польща активізувала власну та союзницьку авіацію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це поінформувало Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У командуванні зазначили, що активність авіації "може бути пов'язана з підвищеним рівнем шуму, особливо в південно-східній частині країни".

"Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Управління РП веде постійний моніторинг ситуації", – йдеться у повідомленні.

На світанку 31 березня Повітряні сили повідомили про загрозу пусків ракет ворожими Ту-95мс, по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

За даними командувача Повітряних сил Миколи Олещука, протиповітряна оборона під час атаки РФ збила 9 із 16 ракет, а також 9 з 11 ударних дронів.