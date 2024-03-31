Польша активизировала авиацию на фоне ракетного удара РФ по Украине

На фоне ракетного удара российских оккупационных войск по Украине Польша активизировала собственную и союзническую авиацию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом проинформировало Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

В командовании отметили, что активность авиации "может быть связана с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны".

"Активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Управление РП ведет постоянный мониторинг ситуации", – говорится в сообщении.

На рассвете 31 марта Воздушные силы сообщили об угрозе пусков ракет вражескими Ту-95мс, по всей Украине объявили воздушную тревогу.

По данным командующего Воздушных сил Николая Олещука, противовоздушная оборона во время атаки РФ сбила 9 из 16 ракет, а также 9 из 11 ударных дронов.