Латвійський президент Едгарс Рінкевичс відповів на допис американського мільярдера Ілона Маска, де той висловив здивування, чому НАТО продовжує існувати, хоча Варшавський договір колишніх соціалістичних країн розпався.

Як пише "Європейська правда", про це президент написав у Twitter (X).

"Шановний Ілоне Маск, причина, через яку заснували НАТО та чому Альянс існує і буде існувати, – це Росія та інші вороги вільного світу", – зазначив Рінкевичс.

Dear @elonmusk, the reason NATO was founded, exists and will last is Russia and other enemies of the free world https://t.co/ptrgstpS2N