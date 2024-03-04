Латвійський президент Едгарс Рінкевичс відповів на допис американського мільярдера Ілона Маска, де той висловив здивування, чому НАТО продовжує існувати, хоча Варшавський договір колишніх соціалістичних країн розпався.

Як пише "Європейська правда", про це президент написав у Twitter (X).

"Шановний Ілоне Маск, причина, через яку заснували НАТО та чому Альянс існує і буде існувати, – це Росія та інші вороги вільного світу", – зазначив Рінкевичс.

Dear @elonmusk, the reason NATO was founded, exists and will last is Russia and other enemies of the free world https://t.co/ptrgstpS2N March 3, 2024

Раніше президент Латвії, коментуючи звернення Владіміра Путіна до російських Федеральних зборів, закликав союзників активніше допомагати Україні зброєю та посилювати власну обороноздатність.

Як відомо, 29 лютого Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів, де говорив, серед іншого, про "повну готовність" ядерних сил.

Російський диктатор також лякав наслідками потенційного рішення залучити військових країн НАТО в Україні.

При цьому він назвав "маячнею" побоювання, що Росія може напасти на якусь із країн Європи.

У ЄС у відозві Путіна не побачили нічого неочікуваного.