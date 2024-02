Президент Латвії розповів, як Захід має реагувати на послання Путіна

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс, коментуючи звернення Владіміра Путіна російським Федеральним зборам, закликав союзників активніше допомагати Україні зброєю та посилювати власну обороноздатність.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter (X).

За словами Рінкевичса, Путін у своєму посланні 29 лютого "знову погрожує ядерною війною, він хоче залякати нас і продовжити свою агресію проти України та вільного світу".

"Ми не повинні піддаватися на його шантаж, подвоїти наші зусилля з озброєння України, зміцнити нашу власну оборону і не дозволити йому накреслити жодної червоної лінії", – підкреслив президент Латвії.

Putin again threatens nuclear war, he wants to intimidate us and to continue his aggression against Ukraine and the free world. We must not yield to his blackmail, double down our efforts to arm Ukraine, strengthen our own defense, and not allow him to draw any red lines.