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Президент Латвії розповів, як Захід має реагувати на послання Путіна

Четвер, 29 лютого 2024, 18:39

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс, коментуючи звернення Владіміра Путіна російським Федеральним зборам, закликав союзників активніше допомагати Україні зброєю та посилювати власну обороноздатність.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter (X).

За словами Рінкевичса, Путін у своєму посланні 29 лютого "знову погрожує ядерною війною, він хоче залякати нас і продовжити свою агресію проти України та вільного світу".

"Ми не повинні піддаватися на його шантаж, подвоїти наші зусилля з озброєння України, зміцнити нашу власну оборону і не дозволити йому накреслити жодної червоної лінії", – підкреслив президент Латвії.

Як відомо, 29 лютого Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів, де говорив, серед іншого, про "повну готовність" ядерних сил, та лякав наслідками потенційного рішення залучити військових країн НАТО в Україні. При цьому він назвав "маячнею" побоювання, що Росія може напасти на якусь із країн Європи.

У ЄС у відозві Путіна не побачили нічого неочікуваного.

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Латвія Путін