Шмигаль відкидає поновлення угоди про транзит газу з РФ та розповів про альтернативи для ГТС

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна не буде вести з Росією перемовин для продовження угоди про транзит природного газу, та розповів, як після цього може використовуватись українська газотранспортна система.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції.

Прем’єр зазначив, що Україна не збирається вести перемовини з Москвою і ставити свої підписи під якоюсь новою угодою.

За його словами, Київ має кілька варіантів використання української ГТС після 2024 року, коли завершиться термін дії угоди, перший з яких – співпраця з європейськими країнами.

"Ми мали неодноразові перемовини на європейських майданчиках з європейськими лідерами, на базі Єврокомісії. Якщо європейські країни виступлять – або консорціумом, або хтось із європейських партнерів – транзитером вже свого газу, ми готові таку послугу надавати, як і робили це до цього часу, відповідально перед європейськими партнерами. Тобто, тут ініціатива на боці наших європейських партнерів", – розповів Денис Шмигаль.

Якщо такої зацікавленості не буде, зазначив він, Україна має ідеї, як використати ГТС для власних цілей.

"У нас є, безумовно, "план Б". Система не пропаде, вона потрібна нашій державі. Ми маємо інші можливості її використовувати, у тому числі для транзиту", – зазначив прем’єр.

Минулого року в уряді розповідали, що Німеччина розглядає модернізацію української ГТС для транспортування водню.