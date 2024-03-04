Шмыгаль отвергает возобновление соглашения о транзите газа с РФ и рассказал об альтернативах для ГТС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет вести с Россией переговоров для продления соглашения о транзите природного газа, и рассказал, как после этого может использоваться украинская газотранспортная система.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции.

Премьер отметил, что Украина не собирается вести переговоры с Москвой и ставить свои подписи под каким-то новым соглашением.

По его словам, Киев имеет несколько вариантов использования украинской ГТС после 2024 года, когда завершится срок действия соглашения, первый из которых – сотрудничество с европейскими странами.

"Мы имели неоднократные переговоры на европейских площадках с европейскими лидерами, на базе Еврокомиссии. Если европейские страны выступят – или консорциумом, или кто-то из европейских партнеров – транзитером уже своего газа, мы готовы такую услугу оказывать, как и делали это до сих пор, ответственно перед европейскими партнерами. То есть здесь инициатива на стороне наших европейских партнеров", – рассказал Денис Шмыгаль.

Если такой заинтересованности не будет, отметил он, у Украины есть идеи, как использовать ГТС для собственных целей.

"У нас есть, безусловно, "план Б". Система не пропадет, она нужна нашему государству. У нас есть другие возможности ее использовать, в том числе для транзита", – отметил премьер.

В прошлом году в правительстве рассказывали, что Германия рассматривает модернизацию украинской ГТС для транспортировки водорода.