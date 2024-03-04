Парламент Франції фінально проголосує за закріплення у конституції права на аборт

Парламент Франції у понеділок 4 березня повним складом голосуватиме за закріплення в основному законі права на аборт.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Для голосування, скликаного з ініціативи президента Емманюеля Макрона, 925 парламентарів з обох палат зберуться у Версалі.

Для позитивного рішення потрібні голоси щонайменш трьох п’ятих від складу депутатів, які беруть участь у голосуванні.

Перед цим окремо в Національній асамблеї та Сенаті підтримали проєкт закону щодо закріплення у конституції права жінки на добровільне переривання вагітності.

До ст. 34 основного закону включать формулювання про те, що "закон визначає умови, за яких реалізується гарантована свобода жінки здійснити добровільне переривання вагітності".

Прихильники такого кроку вважають, що це важливо як запобіжник від відкату у репродуктивних правах жінок.

Різні опитування свідчать, що закріплення права на аборт у конституції підтримують понад 80% французів.

У Франції аборти декриміналізували ще у 1975 році, але на тлі рішення Верховного суду США 2022 року, яке скасувало федеральні гарантії здійснення абортів Емманюель Макрон пообіцяв закріпити відповідне право у французькій конституції.

Спершу палати парламенту у Франції не могли досягти згоди щодо формулювань: Національна асамблея пропонувала гарантувати "право на добровільне переривання вагітності", а Сенат – "свободу" жінки це робити.