Польский Сейм будет рассматривать сразу 4 законопроекта по легализации абортов

Сейм Польши на этой неделе рассмотрит четыре подобных законопроекта, целью которых является вернуть право женщин на аборт на ранних этапах беременности, тогда как по действующему законодательству запрет на аборт является почти полным.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Два из четырех проектов внесла "Левица", один – "Гражданская платформа", и еще один – блок "Третий путь". Их рассмотрят на сессии 6-8 марта.

Спикер Сейма Шимон Головня отметил, что в понедельник в парламенте должны окончательно определить, по какой процедуре будут рассматривать проекты.

Проекты "Левицы" внесли еще в ноябре. Один предлагает частичную декриминализацию аборта и помощь в осуществлении аборта, второй – легализует прерывание беременности в течение первых 12 недель.

Проект "Гражданской платформы", поданный в январе, подобен второму и предусматривает право беременной женщины обратиться за медицинской услугой по прерыванию беременности в первые 12 недель.

Четвертый проект, от блока "Третий путь", предлагает отменить скандальное решение Конституционного суда Польши от 2020 года, которое закрепило почти полный запрет на аборт.

От политиков этого блока также звучало предложение провести общенациональный референдум по этому вопросу.

Напомним, решение КС 2020 года спровоцировало масштабную волну протестов, которые несколько раз повторялись после смерти беременных женщин, которым врачи слишком поздно решились делать аборт, опасаясь ответственности.

Тем временем парламент Франции собирается окончательным голосованием закрепить право на аборт в конституции.