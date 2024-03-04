Посол України закликав польських фермерів припинити блокаду кордону

Посол України у Польщі звернувся до польських фермерів із закликом не блокувати кордон з Україною у рамках їхніх протестів, тому що не вона є першопричиною їхніх проблем, але такі акції б’ють по обороноздатності України.

Як повідомляє "Європейська правда", звернення він опублікував у своєму Facebook.

Зварич закликав аграріїв припинити блокаду кордону і назвав її безпідставною та шкідливою для обох країн.

"Невиправдане блокування кордону з Україною не йде на користь ані Польщі та польським фермерам зокрема, ані Україні та її обороноздатності. Блокада України в умовах російської агресії вигідна тільки Росії, яка наразі збагачується за рахунок збільшення експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції на європейський ринок", – наголосив посол.

Він акцентував, що не Україна чи українська сільгосппродукція є причиною проблем польських фермерів.

"Україна не впливає на світові ціни на продовольство. Ціни визначаються на світових біржах, де активно грає Росія. Саме Росія проводить демпінгову політику та використовує продовольчий ринок як гібридну зброю для цілей агресії проти України. Саме Росія послідовно намагається дестабілізувати світовий та європейський ринки, послабити економіку як України, так і європейських країн, а також створити антиукраїнські настрої, щоб підірвати солідарність Європи з Україною", – зауважив посол.

"Не дозволяйте далі вводити себе в оману та піддаватися пропаганді, спрямованій на те, щоб засіяти у вашій громаді зерна ненависті до всього українського. Не дозволяйте далі використовувати себе для послаблення України, яка бореться з нашим спільним ворогом", – наголосив Василь Зварич.

Він зауважив, що попередні блокади вже завдали Україні значної шкоди – економіка втратила близько 2 млрд злотих (19 млрд грн), і це серйозний удар у тому числі для обороноздатності України.

Посол акцентував, що потерпає також польський бізнес, який активно торгує з Україною та за 2023 рік експортував в Україну вдвічі більше, аніж експортували з України до Польщі.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня три великих об’єднання польського та українського бізнесу закликали уряди Польщі та України якнайшвидше вирішити ситуацію з блокадами кордону та не допустити її погіршення.

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