Поліція вбила озброєного сокирою чоловіка, що захопив заручників у поїзді в Швейцарії

Швейцарська поліція повідомила, що 32-річний іранський шукач притулку, озброєний сокирою і ножем, утримував 15 заручників у поїзді на заході Швейцарії протягом майже чотирьох годин, поки поліція не увірвалася до поїзда і не вбила його.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Swissinfo.

Захоплення заручників почалося близько 18.35, повідомила поліція кантону Во під час пресбрифінгу. Нападник, озброєний сокирою і ножем, змусив машиніста покинути свій пост і приєднатися до 14 пасажирів поїзда, двері якого були зачинені на станції Ессер-су-Шамвент, між містами Больм і Івердон-ле-Бен.

Поліцію сповістили безпосередньо пасажири поїзда. Фахівці з переговорів встановити контакт із нападником, зокрема, за допомогою повідомлень на мобільних телефонах заручників. За даними поліції, деякі з них були зв'язані.

Сили інтервенції нарешті штурмували потяг близько 22:15, "коли чоловік був відокремлений від заручників", повідомив Жан-Крістоф Сотерель, речник поліції кантону Во. Вибухівка була використана для відволікання уваги нападника.

"Коли нападник кинувся з сокирою в бік групи втручання, поліцейський застосував свою зброю для захисту заручників, смертельно поранивши злочинця", – пояснив Жан-Крістоф Сотерель. Чоловік помер на місці, незважаючи на присутність лікаря серед поліцейської групи втручання. Поліція заявила, що діяла відповідно до принципу самозахисту.

Усіх пасажирів поїзда було звільнено. На місці їм надали медичну допомогу, після чого їх перевезли автобусом до Центру мобільної жандармерії в Івердоні.

Заручники та їхні сім'ї отримали підтримку від груп екстреної допомоги та психологічної служби. Наприкінці доби вони були допитані в рамках розслідування.

За попередньою інформацією, 32-річний чоловік є іранським шукачем притулку, приписаним до кантону Невшатель, який розмовляє фарсі та англійською мовою. У переговорах брав участь перекладач, який володіє фарсі.

Прокуратура Во розпочала кримінальне розслідування. "Мотиви чоловіка не встановлені, як і його психологічний стан", – заявив генеральний прокурор Ерік Кальтенрідер. Також незрозуміло, звідки заручник потрапив на потяг.

Для проведення операції було задіяно понад 60 поліцейських і близько 30 рятувальників.

Нагадаємо, поліція німецького міста Ульм, що в землі Баден-Вюртемберг, увечері 26 січня провела спецоперацію у зв'язку з повідомленням про захоплення заручників у місцевій кав'ярні Starbucks.

А в листопаді минулого року в аеропорту Гамбурга озброєний чоловік майже добу тримав у заручниках 4-річну доньку.